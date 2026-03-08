Уночі та вранці 8 березня ворожі безпілотники атакували промислове підприємство в Миргородському районі Полтавської області.

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Атака на Миргородський район Полтавської області: що відомо

За словами очільника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича, 8 березня ворог атакував дронами промислове підприємство в Миргородському районі Полтавської області.

Попередньо, пошкоджене лише виробниче обладнання, постраждалих серед працівників і місцевих жителів немає.

Станом на зараз усі служби працюють на місці, усуваючи наслідки інциденту.

Увечері 7 березня Віталій Дяківнич повідомляв про чергову атаку РФ на Полтавщину.

Одна людина дістала поранення середньої тяжкості та була госпіталізована.

Крім того, внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА зафіксовані пошкодження на території місцевого підприємства, приватного будинку та автомобіля.

Нагадаємо, уранці 8 березня російський БпЛА влучив у поїзд Київ–Суми. Там перебувало 200 пасажирів. Постраждалих немає.

