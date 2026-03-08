Вранці російський безпілотник влучив у пасажирський потяг Київ–Суми у Сумському районі.

Про це Суспільному повідомили в обласній прокуратурі.

Атака на поїзд Київ–Суми 8 березня: що відомо

За даними прокуратури, російські військові атакували поїзд Київ–Суми близько 05:30.

Потяг у цей час прямував до Сум.

Попередньо, удар завдали безпілотником типу Ланцет. Унаслідок атаки був пошкоджений теплотяг.

Через інцидент рух потягів тимчасово призупинили, щоб замінити локомотив. Після цього пасажирів доправили до кінцевої зупинки.

У прокуратурі уточнили, що в поїзді перебували близько 200 пасажирів. За попередніми даними, в поїзді Київ–Суми поранених немає.

Крім того, вранці безпілотник влучив у проїжджу частину в центрі Сум. Попередньо, постраждалих немає. Згодом це підтвердив керівник міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

Нагадаємо, в ніч проти 8 березня Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М та 117 ударними дронами, серед яких Shahed, Гербера та Італмас.

