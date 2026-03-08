В Хмельницком пьяный военнослужащий стрелял с балкона девятого этажа.

Об этом сообщила Полиция Хмельницкой области.

Стрельба в Хмельницком: что известно

Как отмечают в полиции, сообщение о стрельбе во дворе одного из домов на улице Гаевой поступило от местных жителей в 22:20 7 марта.

По предварительной информации правоохранителей, неизвестный мужчина стрелял по двору многоэтажки с балкона квартиры на девятом этаже.

По прибытии на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что житель одной из квартир, который является военным, начал стрельбу с балкона квартиры. Предварительно, он выпустил из автоматического оружия около 90 патронов.

Правоохранители отметили, что правонарушитель сдался в результате проведения спецоперации с участием руководства Главного управления Нацполиции в Хмельницкой области, следственно-оперативной группы, спецподразделения КОРД и патрульной полиции.

По данным полиции, военнослужащий находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство). Следователи задержали мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса.

Расследование продолжается. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства происшествия и происхождение оружия.

