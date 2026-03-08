Стрілянина у Хмельницькому: п’яний військовий випустив 90 куль із балкона
- У Хмельницькому нетверезий військовослужбовець влаштував стрілянину з балкона багатоповерхівки, випустивши близько 90 патронів з автоматичної зброї.
- Зловмисника затримали в результаті спецоперації КОРДу. Наразі поліція встановлює походження зброї та всі обставини події.
У Хмельницькому п’яний військовослужбовець стріляв із балкона дев’ятого поверху.
Про це повідомила Поліція Хмельницької області.
Стрілянина у Хмельницькому: що відомо
Як зазначають у поліції, повідомлення про стрілянину в дворі одного з будинків на вулиці Гайовій надійшло від місцевих жителів о 22:20 7 березня.
За попередньою інформацією правоохоронців, невідомий чоловік стріляв по подвір’ю багатоповерхівки з балкону квартири на дев’ятому поверсі.
Після прибуття на місце події працівники поліції з’ясували, що житель однієї з квартир, який є військовим, розпочав стрілянину з балкону квартири. Попередньо, він випустив з автоматичної зброї близько 90 патронів.
Правоохоронці зазначили, що правопорушник здався внаслідок проведення спецоперації за участі керівництва Головного управління Нацполіції у Хмельницькій області, слідчо-оперативної групі, спецпідрозділу КОРД та патрульної поліції.
За даними поліції, військовослужбовець перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Зараз розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство). Слідчі затримали чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу.
Розслідування триває. Наразі поліцейські з’ясовують обставини події та походження зброї.