У Хмельницькому п’яний військовослужбовець стріляв із балкона дев’ятого поверху.

Про це повідомила Поліція Хмельницької області.

Стрілянина у Хмельницькому: що відомо

Як зазначають у поліції, повідомлення про стрілянину в дворі одного з будинків на вулиці Гайовій надійшло від місцевих жителів о 22:20 7 березня.

За попередньою інформацією правоохоронців, невідомий чоловік стріляв по подвір’ю багатоповерхівки з балкону квартири на дев’ятому поверсі.

Після прибуття на місце події працівники поліції з’ясували, що житель однієї з квартир, який є військовим, розпочав стрілянину з балкону квартири. Попередньо, він випустив з автоматичної зброї близько 90 патронів.

Правоохоронці зазначили, що правопорушник здався внаслідок проведення спецоперації за участі керівництва Головного управління Нацполіції у Хмельницькій області, слідчо-оперативної групі, спецпідрозділу КОРД та патрульної поліції.

За даними поліції, військовослужбовець перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Зараз розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство). Слідчі затримали чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу.

Розслідування триває. Наразі поліцейські з’ясовують обставини події та походження зброї.

