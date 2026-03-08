Утром российский беспилотник попал в пассажирский поезд Киев-Сумы в Сумском районе.

Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Атака на поезд Киев – Сумы 8 марта: что известно

По данным прокуратуры, российские военные атаковали поезд Киев-Сумы около 05:30.

Поезд в это время направлялся в Сумы.

Предварительно удар нанесли беспилотником типа Ланцет. В результате атаки было повреждено теплотяг.

Из-за инцидента движение поездов временно приостановили, чтобы заменить локомотив. После этого пассажиров доставили до конечной остановки.

В прокуратуре уточнили, что в поезде находились около 200 пассажиров. По предварительным данным, в поезде Киев-Сумы раненых нет.

Кроме того, утром беспилотник попал в проезжую часть в центре Сум. Предварительно пострадавших нет. Впоследствии это подтвердил руководитель городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

Напомним, в ночь на 8 марта Россия атаковала Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М и 117 ударными дронами, среди которых Shahed, Гербера и Италмас.

