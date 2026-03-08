В поезд Киев-Сумы попал дрон: там было около 200 пассажиров
Утром российский беспилотник попал в пассажирский поезд Киев-Сумы в Сумском районе.
Об этом сообщили в областной прокуратуре.
Атака на поезд Киев – Сумы 8 марта: что известно
По данным прокуратуры, российские военные атаковали поезд Киев-Сумы около 05:30.
Поезд в это время направлялся в Сумы.
Предварительно удар нанесли беспилотником типа Ланцет. В результате атаки было повреждено теплотяг.
Из-за инцидента движение поездов временно приостановили, чтобы заменить локомотив. После этого пассажиров доставили до конечной остановки.
В прокуратуре уточнили, что в поезде находились около 200 пассажиров. По предварительным данным, в поезде Киев-Сумы раненых нет.
Кроме того, утром беспилотник попал в проезжую часть в центре Сум. Предварительно пострадавших нет. Впоследствии это подтвердил руководитель городской военной администрации Сергей Кривошеенко.
Напомним, в ночь на 8 марта Россия атаковала Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М и 117 ударными дронами, среди которых Shahed, Гербера и Италмас.