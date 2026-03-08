Станом на ранок 8 березня росіяни здійснили нічну атаку на Україну балістикою та ударними дронами. Українські захисники збили або приглушили 98 ворожих дронів.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Нічна атака на Україну 8 березня 2026 року

Зазначається, що серед засобів, які використовували вороги для нічної атаки на Україну 8 березня:

дві балістичні ракети Іскандер-М (пуски із Ростовської та Воронезької областей);

117 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, безпілотники інших типів.

Обстріли велись, зокрема, з російських Брянська, Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська та Міллєрова, а також з тимчасово окупованого Криму (Гвардійське).

У Повітряних силах зауважили, що близько 70 з використаних засобів – БпЛА типу Shahed.

– Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України… Протиповітряною обороною збито/подавлено 98 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на Півночі, Сході, Півдні країни, – йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 19 ударних БпЛА на 11 локаціях.

Нагадаємо, у ніч проти 7 березня РФ атакувала Україну 509 засобами повітряного нападу: ракетами та дронами.

Тоді сили ППО приглушили чи збили 472 цілі: 19 ракет і 453 безпілотники

Джерело : УНІАН

