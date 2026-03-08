В Івано-Франківську поліцейські затримали чоловіка, який під час конфлікту здійснив постріли зі стартового пістолета.

Стрілянина в Івано-Франківську 8 березня: що відомо

Як повідомила поліція Івано-Франківської області, 8 березня о 19:01 на лінію “102” надійшло повідомлення про те, що невідома особа здійснила постріли. Це сталося на вулиці Сорохтея в Івано-Франківську, поблизу продуктового магазину.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та патрульні. Під час перевірки інформації поліцейські встановили, що між групою чоловіків виник конфлікт.

У ході словесної суперечки один із учасників — місцевий мешканець 1981 року народження — перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, здійснив три постріли зі стартового пістолета.

Правоохоронці оперативно затримали чоловіка та доставили його до Івано-Франківського районного управління поліції.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події.

До речі, 8 березня у Хмельницькому нетверезий військовослужбовець влаштував стрілянину з балкона багатоповерхівки, випустивши близько 90 патронів з автоматичної зброї.

