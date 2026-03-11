Вечером 11 марта прогремел взрыв в Конотопе, что в Сумской области.

Об этом сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин.

Взрыв в Конотопе 11 марта: что известно

Так, в 20:30 городской голова сообщил о Шахеде в направлении Конотопа.

— Продолжает нарезать круги. Дрон, вероятно, под непосредственным управлением, — сказал Артем Семенихин.

В 20:38 мэр сообщил, что был слышен взрыв в Конотопе. Больше подробностей пока нет.

Сегодня в Запорожье прогремела серия мощных взрывов. Враг атаковал город управляемыми авиабомбами. Пострадали по меньшей мере 11 человек, среди них двое детей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1477-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

