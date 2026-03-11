Російські війська завдали авіаударів по Краматорську, застосувавши чотири керовані авіабомби ФАБ-250.

Атака по Краматорську 11 березня

Удари прийшлися по центральній частині міста та житлових районах.

Про це повідомили у Краматорській міській раді.

– Російські війська, з застосуванням чотирьох ФАБ-250, завдали ударів по центру міста та житловим забудовам, – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу постраждала одна людина, відомо що це жінка 1959 року народження.

У результаті атаки пошкоджено значну кількість об’єктів цивільної інфраструктури.

– Пошкоджено десятки багатоповерхівок, два заклади освіти, заклад культури, магазини та торговельні центри, – додали у міськраді.

Наразі на місці працюють екстрені служби, які встановлюють остаточні наслідки обстрілу та допомагають ліквідовувати пошкодження.

Нагадаємо, у Повітряних силах повідомили, що під час нічної атаки 11 березня російські війська обстріляли Україну 99 безпілотниками.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

