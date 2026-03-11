Під час нічної атаки 11 березня російські війська обстріляли Україну 99 безпілотниками.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 11 березня: що відомо

Нічна атака на Україну почалася о 18:00 10 березня.

99 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотники інших типів росіяни запустили з районів Орла, Курська, Брянська, Міллерового, Шаталового, Приморсько-Ахтарська, а також Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.

Близько 70 із них становили Шахеди.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито або подавлено 90 ворожих БпЛА на Півночі, Півдні та Сході країни.

Водночас зафіксовано влучання дев’яти ударних безпілотників на шести локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на трьох локаціях.

Зокрема, зранку 11 березня російські війська атакували Харків ударними безпілотниками.

За словами міського голови Ігоря Терехова, у Шевченківському районі міста зафіксовано влучання дрона типу Shahed у приватному секторі.

Унаслідок атаки також пошкоджено цивільне підприємство, на території якого виникла пожежа.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок удару загинули двоє людей, ще щонайменше семеро дістали поранення.

За попередніми даними, усі постраждалі перебувають у важкому стані.

У Повітряних силах зазначають, що ворожа атака досі триває – у повітряному просторі України ще залишаються ворожі безпілотники.

