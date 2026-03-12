Служба безпеки України заявила про запобігання новій спробі теракту в Рівному.

СБУ запобігла теракту у центрі Рівного

Служба безпеки України заявила про запобігання новій спробі теракту в Рівному. Правоохоронці затримали агента РФ у момент, коли він заклав саморобний вибуховий пристрій біля кав’ярні у центральному парку міста.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

За даними слідства, виконавцем був наркозалежний житель Житомира, якого завербували російські спецслужби.

У поле їхнього зору він потрапив, коли шукав гроші на дозу у телеграм-каналах.

– Згодом завербованого агента окупанти відрядили до Рівного. Там він оселився в орендованій квартирі, де за інструкцією російських спецслужбістів виготовив саморобний вибуховий пристрій (СВП), – йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що вибухівку він замаскував у каструлі та начинив гайками, щоб підсилити уражальну дію.

Після встановлення пристрою окупанти планували підірвати його дистанційно – за допомогою дзвінка на мобільний телефон, прикріплений до вибухівки.

Для конспірації під час підготовки до теракту чоловік одягнув військову форму.

Співробітники СБУ затримали його на гарячому, коли він залишив вибухівку біля кав’ярні та намагався покинути місце події. Під час обшуку у нього вилучили смартфон із доказами співпраці з російськими спецслужбами.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 (пособництво у готуванні до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин чи вибухових пристроїв).

Затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Операцію проводили співробітники СБУ в Рівненській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, співробітники СБУ затримали іноземця, який за завданням кураторів з РФ виготовив саморобний вибуховий пристрій для теракту у Києві.

