Служба безпеки України заявила про запобігання новій спробі теракту в Рівному.

СБУ запобігла теракту у центрі Рівного

Служба безпеки України заявила про запобігання новій спробі теракту в Рівному. Правоохоронці затримали агента РФ у момент, коли він заклав саморобний вибуховий пристрій біля кав’ярні у центральному парку міста.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

За даними слідства, виконавцем був наркозалежний житель Житомира, якого завербували російські спецслужби.

У поле їхнього зору він потрапив, коли шукав гроші на дозу у телеграм-каналах.

– Згодом завербованого агента окупанти відрядили до Рівного. Там він оселився в орендованій квартирі, де за інструкцією російських спецслужбістів виготовив саморобний вибуховий пристрій (СВП), – йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що вибухівку він замаскував у каструлі та начинив гайками, щоб підсилити уражальну дію.

Після встановлення пристрою окупанти планували підірвати його дистанційно – за допомогою дзвінка на мобільний телефон, прикріплений до вибухівки.

Для конспірації під час підготовки до теракту чоловік одягнув військову форму.

СБУ запобігла теракту у центрі Рівного та затримала агента РФ Фото 1

Фото: СБУ

Співробітники СБУ затримали його на гарячому, коли він залишив вибухівку біля кав’ярні та намагався покинути місце події. Під час обшуку у нього вилучили смартфон із доказами співпраці з російськими спецслужбами.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 (пособництво у готуванні до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин чи вибухових пристроїв).

Затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Операцію проводили співробітники СБУ в Рівненській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, співробітники СБУ затримали іноземця, який за завданням кураторів з РФ виготовив саморобний вибуховий пристрій для теракту у Києві.

