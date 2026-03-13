Служба безпеки України запобігла спробі Росії ліквідувати командира Третього армійського корпусу Сил оборони Андрія Білецького.

Про це повідомили у Службі безпеки України (СБУ).

Замах на Андрія Білецького: що відомо

За даними СБУ, російські спецслужби планували здійснити прицільний ракетно-бомбовий удар по місцю перебування командира Третього армійського корпусу Сил оборони Андрія Білецького.

Зараз дивляться

Щоб скоригувати повітряну атаку, окупанти завербували оператора безпілотника однієї з українських бригад, яка виконує бойові завдання в Харківській області.

Як встановило розслідування, агент намагався отримати інформацію про час та місце прибуття командира Білецького на позиції підрозділу.

Для цього він використовував доступ до службової інформації, а також намагався завуальовано випитувати секретні дані у своїх колег по службі.

Крім того, фігурант планував передати російським військам координати штабу та навчального центру своєї бригади, по яких ворог готував окремий обстріл.

Співробітники СБУ викрили агента ще на початковому етапі підготовки замаху на Білецького.

Правоохоронці задокументували його контакти з російськими кураторами та вжили заходів для убезпечення позицій Сил оборони.

Під час фінального етапу спецоперації агента затримали на території гарнізону.

У нього вилучили смартфон, з якого він підтримував зв’язок із російськими спецслужбами.

За матеріалами справи, фігуранта завербували через його колишню дружину. Жінка проживає на тимчасово окупованій території Запорізької області та співпрацює з російськими спецслужбами.

Для конспірації зв’язку з ворогом агент регулярно видаляв повідомлення зі свого листування.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі він перебуває під вартою.

Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.