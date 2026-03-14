Атака на Николаевскую область: поврежден промышленный объект
14 марта Россия атаковала два района Николаевской области. Зафиксированы повреждения.
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
Атака на Николаевскую область: что известно
По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, 14 марта враг совершил атаку на Николаевскую область. В частности, под ударом оказались Баштанский и Николаевский районы.
— Ночью враг совершил массированную ракетно-дроновую атаку на область. В результате чего повреждения на территории промышленного объекта в Баштанском районе. Кроме того, повреждены три грузовых автомобиля. Пострадавших нет, – сообщил глава Николаевской ОВД.
Кроме того, РФ атаковала Куцурубскую общину Николаевского района FPV-дроном. По данным Виталия Кима, обошлось без пострадавших.
Напомним, в ночь на 14 марта Россия атаковала Украину 498 средствами воздушного нападения, в том числе ракетами и дронами. Основным направлением удара РФ стала Киевская область.