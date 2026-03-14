Основной целью комбинированной атаки на Украину 14 марта являлись энергетические объекты Киевской области.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил после ночной атаки на Украину 14 марта.

Зеленский об атаке на Украину 14 марта

Во время ночной атаки на Украину 14 марта армия РФ применила 68 ракет и 430 дронов.

Сейчас смотрят

Только баллистических ракет, отмечает Владимир Зеленский, было 13.

Противовоздушная оборона ликвидировала 58 ракет и 402 дрона.

Зафиксировано попадание шести ракет (информация относительно четырех уточняется) и 28 ударных дронов на 11 локациях, а также падение сбитых беспилотников или их обломков на семи локациях.

В настоящее время ликвидация последствий массированного российского удара продолжается в Киевской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.

— Основной мишенью для россиян была энергетика Киевского региона, но, к сожалению, также попадание и повреждение обычных домов, школ, гражданских предприятий. По состоянию на данный момент известно о четырех погибших людях. Мои соболезнования всем родным и близким. Многие ранены, и люди еще обращаются к медицинским работникам, — отметил Владимир Зеленский.

По словам главы государства, каждая такая ночь российских ударов напоминает всем партнерам Украины, что системы противовоздушной обороны и ракеты для них – это фактически ежедневная потребность.

— Каждая договоренность по поставкам ракет не может ожидать – все нужно реализовывать как можно быстрее. Наши договоренности для увеличения производства ракет ПВО – это критическое направление, и на этом направлении нужно 100% внимания, убежден президент.

Глава Украины уверен: Россия будет пытаться воспользоваться войной на Ближнем Востоке, чтобы разрушить больше здесь, в Европе, в Украине.

Именно поэтому, продолжает Владимир Зеленский, следует сознательно относиться к реальному уровню угрозы и готовиться соответственно.

— Нам в Европе нужно развить такие производства ракет для ПВО – особенно против баллистики – и всех других необходимых систем, которые позволят реально защищать жизнь, что бы ни происходило в любой другой части мира. Европа способна обеспечить такую ​​надежность защиты, — подчеркнул глава государства.

Пользуясь случаем, Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто сейчас помогает Украине.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 480-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.