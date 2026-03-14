14 березня Росія атакувала два райони Миколаївської області. Зафіксовано пошкодження.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Атака на Миколаївську область: що відомо

За словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, 14 березня ворог здійснив атаку на Миколаївську область. Зокрема, під ударом опинилися Баштанський та Миколаївський райони.

Зараз дивляться

— Уночі ворог здійснив масовану ракетно-дронову атаку на область. Унаслідок цього є пошкодження на території промислового об’єкта в Баштанському районі. Крім того, пошкоджено три вантажні автомобілі. Постраждалих немає, – повідомив очільник Миколаївської ОВА.

Крім того, РФ атакувала Куцурубську громаду Миколаївського району FPV-дроном. За даними Віталія Кіма, минулося без постраждалих.

Нагадаємо, в ніч на 14 березня Росія атакувала Україну 498 засобами повітряного нападу, зокрема ракетами та дронами. Основним напрямком удару РФ стала Київщина.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.