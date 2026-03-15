Під час нічної атаки на Україну армія РФ застосувала майже сотню безпілотників.

Про це вранці 15 березня повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну почалася ще о 18:00 14 березня.

З того часу російські війська запустили 97 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів із районів Брянська, Орла, Курська, Міллєрово, а також Гвардійського, що в тимчасово окупованому Криму.

Близько 70 із застосованих ворогом дронів становили Шахеди.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 15 березня протиповітряна оборона збила/приглушила 90 ворожих БпЛА.

Зафіксовано влучання п’яти ударних БпЛА на п’яти локаціях, а також падіння збитих дронів чи їхніх уламків на двох локаціях.

Атака на Україну триває, оскільки в повітряному просторі залишаються кілька БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 481-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

