17 марта фиксируются перебои с газом во Львове, Дублянах и Малехове.

Об этом сообщили во Львовском городском совете.

Львов: нет газа

Газ пропал после взрыва во Львове на ул. Б. Хмельницкого в районе Галицкого перекрестка. В 21:53 16 марта из-за падения высоковольтного кабеля в газовую сеть попало напряжение, загорелось оборудование.

Кроме того, огнем охватило припаркованный рядом автобус на частной стоянке. Как уточнили в горсовете, речь идет не об общественном транспорте (этот автобус уже долгое время стоял на том месте).

В 22:14 пожар был ликвидирован. В результате происшествия, к счастью, никто не пострадал.

В целях безопасности были временно прекращены поставки газа.

В данный момент нет газа:

во Львове (частично по ул. Б. Хмельницкого);

в Дублянах (на ул. Владимира Великого);

в Малехове.

Коммунальщики уже работают над возобновлением газоснабжения.

Работы могут длиться несколько часов, поэтому в течение дня возможны временные неудобства также в близлежащих населенных пунктах, предупредили во Львовском горсовете.

Источник: Львовский горсовет, ГУ ГСЧС во Львовской области

