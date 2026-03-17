Перебои с газом во Львове после взрыва на стоянке: как объясняют ситуацию в горсовете
17 марта фиксируются перебои с газом во Львове, Дублянах и Малехове.
Об этом сообщили во Львовском городском совете.
Львов: нет газа
Газ пропал после взрыва во Львове на ул. Б. Хмельницкого в районе Галицкого перекрестка. В 21:53 16 марта из-за падения высоковольтного кабеля в газовую сеть попало напряжение, загорелось оборудование.
Кроме того, огнем охватило припаркованный рядом автобус на частной стоянке. Как уточнили в горсовете, речь идет не об общественном транспорте (этот автобус уже долгое время стоял на том месте).
В 22:14 пожар был ликвидирован. В результате происшествия, к счастью, никто не пострадал.
В целях безопасности были временно прекращены поставки газа.
В данный момент нет газа:
- во Львове (частично по ул. Б. Хмельницкого);
- в Дублянах (на ул. Владимира Великого);
- в Малехове.
Коммунальщики уже работают над возобновлением газоснабжения.
Работы могут длиться несколько часов, поэтому в течение дня возможны временные неудобства также в близлежащих населенных пунктах, предупредили во Львовском горсовете.
Источник: Львовский горсовет, ГУ ГСЧС во Львовской области