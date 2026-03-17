Перебої з газом у Львові після вибуху на стоянці: як ситуацію пояснюють у міськраді
17 березня фіксуються перебої з газом у Львові, Дублянах та Малехові.
Про це повідомили у Львівській міській раді.
Львів: немає газу
17 березня частково немає газу у Львові, Дублянах та в усьому Малехові.
Сталося це після вечірнього вибуху у Львові на вул. Б. Хмельницького в районі Галицького перехрестя.
Як стало відомо, о 21:53 16 березня через падіння високовольтного кабелю в газову мережу потрапила напруга, зайнялося обладнання.
Крім того, вогнем охопило припаркований поруч автобус на приватній стоянці.
Як уточнили в міськраді, ідеться не про громадський транспорт (цей автобус уже тривалий час стояв на тому місці).
О 22:14 пожежу ліквідували. Унаслідок події, на щастя, ніхто не постраждав.
Задля безпеки було тимчасово припинено постачання газу.
Наразі немає газу:
- у Львові (частково на вул. Б. Хмельницького);
- у Дублянах (на вул. Володимира Великого);
- у Малехові.
Комунальники вже працюють над відновленням газопостачання.
Роботи можуть тривати кілька годин, тож упродовж дня можливі тимчасові незручності також у довколишніх населених пунктах, попередили у Львівській міськраді.
Джерело: Львівська міськрада, ГУ ДСНС у Львівській області