17 березня фіксуються перебої з газом у Львові, Дублянах та Малехові.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Львів: немає газу

Зараз дивляться

Сталося це після вечірнього вибуху у Львові на вул. Б. Хмельницького в районі Галицького перехрестя.

Як стало відомо, о 21:53 16 березня через падіння високовольтного кабелю в газову мережу потрапила напруга, зайнялося обладнання.

Крім того, вогнем охопило припаркований поруч автобус на приватній стоянці.

Як уточнили в міськраді, ідеться не про громадський транспорт (цей автобус уже тривалий час стояв на тому місці).

О 22:14 пожежу ліквідували. Унаслідок події, на щастя, ніхто не постраждав.

Задля безпеки було тимчасово припинено постачання газу.

Наразі немає газу:

у Львові (частково на вул. Б. Хмельницького);

у Дублянах (на вул. Володимира Великого);

у Малехові.

Комунальники вже працюють над відновленням газопостачання.

Роботи можуть тривати кілька годин, тож упродовж дня можливі тимчасові незручності також у довколишніх населених пунктах, попередили у Львівській міськраді.

Джерело: Львівська міськрада, ГУ ДСНС у Львівській області

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.