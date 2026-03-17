РФ продолжила террор Украины, атаковав мирные города. Так, из-за российского обстрела пострадал логистический терминал в Запорожье.

К тому же ночью раздался взрыв во Львове — там из-за падения высоковольтного кабеля загорелся автобус.

В то же время президент Дональд Трамп заявил о возможном откладывании встречи с Си Цзиньпином в Китае из-за войны в Иране.

О главных событиях ночи и утра 17 марта — читайте в подборке от Фактов ICTV.

Взрыв во Львове

Во Львове ночью раздался взрыв, сообщил мэр Андрей Садовый.

По предварительной информации, на одной из стоянок загорелся автобус. Это не общественный транспорт. Пострадавших нет.

Позже депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич сообщил, что в городе возможны перебои с газом после взрыва в районе Галицкого перекрестка.

— Как сообщили газовики, вечером из-за падения высоковольтного кабеля и попадания напряжения в газовую сеть произошло возгорание оборудования. В результате также загорелся автобус, который был припаркован рядом. Он не является общественным транспортом Львова и стоял там уже длительное время, – проинформировал он.

Без газа остались Малехов, часть Львова и Дубляны.

Атака на Одесчину

В результате ночной атаки по югу Одесчины повреждены объекты энергетической, промышленной и портовой инфраструктуры.

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, пострадали территории предприятий и часть оборудования. На местах возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели. К счастью, погибших и пострадавших нет.

В связи с атакой наблюдаются перебои с электроснабжением в отдельных населенных пунктах. Критическая инфраструктура переведена на резервное питание.

Удар по логистическому терминалу в Запорожье

Сегодня утром РФ нанесла удар по инновационному терминалу СИЧ в городе Запорожье, информирует Новая почта.

Все сотрудники, которые находились на смене, живы, однако 5 получили контузии, 1 был ранен. В настоящее время они находятся под наблюдением врачей.

Масштабы повреждений уточняются, а возобновление работы терминала пытаются провести как можно быстрее.

Обстрел Днепропетровской области

Враг атаковал три района области беспилотниками, артиллерией и авиабомбами, в результате чего два человека получили ранения, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

На Никопольщине РФ била по Никополю, Марганецкой и Красногригоревской общинах. Повреждена агрофирма.

На Синельниковщине россияне попали по Покровской и Украинской общинам. Возник пожар. Огонь уничтожил два частных дома, хозяйственные постройки и нежилое здание. Еще один частный дом получил повреждения. Пострадала 63-летняя женщина.

В Богдановской общине Павлоградского района разрушены два частных дома, еще 3 – повреждены. Также автомобили повреждены в результате обстрела. Ранена 30-летняя женщина. Она находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Трамп может отложить визит в Китай

Президент США Дональд Трамп заявил, что его визит в Китай в этот месяц для встречи с Си Цзиньпин может быть отложен примерно на месяц.

Президент сообщил журналистам в Белом доме, что США держат диалог с Китаем, но из-за войны с Ираном он хочет быть на рабочем месте.

Связанные темы:

