РФ попала в энергообъект возле Нововолынска: исчез свет, перебои с водой
Атака Волыни 18 марта: есть попадание в энергообъект возле Нововолынска
Как сообщил мэр Нововолынска Борис Карпус, РФ в очередной раз атаковала энергообъект возле Нововолынской общины. По его словам, повреждения очень серьезные, на объекте идет пожар. Соответствующие службы работают на месте попадания.
В части общины исчез свет. Энергетики начнут работы, как только это будет возможно, подчеркнул Борис Карпус.
Городской голова предупредил, что могут быть перебои с водоснабжением.
— Запускаем генераторы. Часть котельных будет работать на минимальном уровне. Разворачиваем работу пунктов несокрушимости. Впоследствии сообщим адреса, – добавил он.
К слову, ночью 18 марта российские военные атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате обстрела разрушениям подвергся объект критической инфраструктуры.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 484-е сутки.
