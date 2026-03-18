Атака Волыни 18 марта: есть попадание в энергообъект возле Нововолынска

Как сообщил мэр Нововолынска Борис Карпус, РФ в очередной раз атаковала энергообъект возле Нововолынской общины. По его словам, повреждения очень серьезные, на объекте идет пожар. Соответствующие службы работают на месте попадания.

В части общины исчез свет. Энергетики начнут работы, как только это будет возможно, подчеркнул Борис Карпус.

Городской голова предупредил, что могут быть перебои с водоснабжением.

— Запускаем генераторы. Часть котельных будет работать на минимальном уровне. Разворачиваем работу пунктов несокрушимости. Впоследствии сообщим адреса, – добавил он.

К слову, ночью 18 марта российские военные атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате обстрела разрушениям подвергся объект критической инфраструктуры.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 484-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

