Атака Волині 18 березня: є влучання в енергообʼєкт біля Нововолинська

Як повідомив мер Нововолинська Борис Карпус, РФ вкотре атакувала енергообʼєкт біля Нововолинської громади. За його словами, пошкодження дуже серйозні, на обʼєкті триває пожежа. Відповідні служби працюють на місці влучання.

В частині громади зникло світло. Енергетики розпочнуть роботи, одразу як це буде можливо, наголосив Борис Карпус.

Наразі можуть бути перебої з водопостачанням, попередив міський голова.

– Запускаємо генератори. Частина котелень працюватиме на мінімальному рівні. Розгортаємо роботу пунктів незламності. Згодом повідомимо адреси, – додав він.

До речі, вночі 18 березня російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу руйнувань зазнав об’єкт критичної інфраструктури.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 484-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

