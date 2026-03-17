В Германии, в городе Мангейм, нашли мертвой 19-летнюю украинскую беженку. Следователи предполагают, что девушку могли убить из-за ревности.

Об этом сообщает Tagesschau.

Убийство украинки в Мангейме: что известно

Девушку убили 11 марта после полуночи возле перекрестка в лесу Кеферталер, где тропинки сходятся в форме звезды.

Перед этим парень встретился с ней для прогулки, а впоследствии, по данным следствия, напал на нее и избил руками и, вероятно, веткой.

У девушки обнаружили многочисленные гематомы в области лица. По словам источников, речь идет о “сильных ударах по голове” и “значительном применении тупой силы”.

Тело утром нашла прохожая. Погибшей была украинская беженка, которая приехала в Германию в 2022 году.

Для расследования была создана специальная комиссия из 60 офицеров. Впоследствии, менее чем через двенадцать часов после обнаружения тела, следователи задержали 17-летнего сирийца Мохаммеда.

Правоохранители полагают, что причиной убийства могла стать ревность молодого человека. Ранее между ним и украинкой уже возникали конфликты.

Так, за две недели до убийства парень прижал девушку обеими руками к стеклянной стенке автобусной остановки и ударил кулаком в лицо.

Тогда против него уже подали заявление по факту нанесения телесных повреждений.

Напомним, в августе прошлого года в Фридланде, что в федеральной земле Нижняя Саксония в Германии, погибла 16-летняя девушка из Украины.

По данным следователей, ее столкнули под грузовой поезд, который двигался со скоростью примерно 100 км/ч.

Главным подозреваемым был 31-летний выходец из Ирака.

