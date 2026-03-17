У Німеччині, в місті Мангейм, знайшли мертвою 19-річну українську біженку. Слідчі припускають, що дівчину могли вбити на ґрунті ревнощів.

Про це повідомляє Tagesschau.

Вбивство українки у Мангеймі: що відомо

Дівчину вбили 11 березня після опівночі біля перехрестя в лісі Кеферталер, де стежки сходяться у формі зірки.

Перед цим хлопець зустрівся з нею для прогулянки, а згодом, за даними слідства, напав на неї та побив руками і, ймовірно, гілкою.

У дівчини виявили численні гематоми в ділянці обличчя. За словами джерел, йдеться про “сильні удари по голові” та “значне застосування тупої сили”.

Тіло вранці знайшла перехожа жінка. Загиблою була українська біженка, яка приїхала до Німеччини у 2022 році.

Для розслідування створили спеціальну комісію з 60 офіцерів. Згодом, менш ніж через дванадцять годин після виявлення тіла, слідчі затримали 17-річного сирійця Мохаммеда.

Правоохоронці вважають, що причиною вбивства могли стати ревнощі хлопця. Раніше між ним і українкою вже виникали конфлікти.

Так, за два тижні до вбивства хлопець притиснув дівчину обома руками до скляної стінки автобусної зупинки та вдарив кулаком в обличчя.

Тоді проти нього вже подали заяву за фактом завдання тілесних ушкоджень.

Нагадаємо, у серпні минулого року у Фрідланді, що у федеральній землі Нижня Саксонія в Німеччині, загинула 16-річна дівчина з України.

За даними слідчих, її зіштовхнули під вантажний поїзд, який рухався зі швидкістю приблизно 100 км/год.

Головним підозрюваним був 31-річний виходець з Іраку.

