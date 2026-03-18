Взрывы в Сумах: дрон РФ атаковал админздание, пострадал подросток
Взрывы в Сумах 18 марта прогремели, когда российские оккупанты атаковали город ударными БпЛА.
Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Григоров.
Взрывы в Сумах 18 марта: что известно
По словам главы области, российские войска атаковали административное здание в Заречном районе Сум.
Во время взрывов в Сумах сегодня, 18 марта, пострадал несовершеннолетний. Ранения получил 16-летний парень, который в момент удара находился вблизи места попадания.
Позже уточнили, что подросток был на остановке общественного транспорта.
Парня с ранением доставили в больницу.
По предварительным данным, он получил нетяжелые ранения, угрозы его жизни нет.
Медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.
Информация о других возможных последствиях удара пока уточняется.
Между тем, в соцсетях отмечают, что целью РФ, возможно, было здание ТЦК.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 484-е сутки.
Фото: Сумская ОВА