Взрывы в Сумах 18 марта прогремели, когда российские оккупанты атаковали город ударными БпЛА.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Григоров.

Взрывы в Сумах 18 марта: что известно

По словам главы области, российские войска атаковали административное здание в Заречном районе Сум.

Сейчас смотрят

Во время взрывов в Сумах сегодня, 18 марта, пострадал несовершеннолетний. Ранения получил 16-летний парень, который в момент удара находился вблизи места попадания.

Позже уточнили, что подросток был на остановке общественного транспорта.

Парня с ранением доставили в больницу.

По предварительным данным, он получил нетяжелые ранения, угрозы его жизни нет.

Медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.

Информация о других возможных последствиях удара пока уточняется.

Между тем, в соцсетях отмечают, что целью РФ, возможно, было здание ТЦК.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 484-е сутки.

Фото: Сумская ОВА

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.