Взрывы в Харькове: РФ ударила БпЛА по Холодногорскому району, есть погибший и раненые
Один человек погиб и двое получили ранения при взрывах в Харькове сегодня, 18 марта.
Взрывы в Харькове сегодня, 18 марта: что известно
Взрывы в Харькове сегодня, 18 марта, прогремели около 11:00.
Мэр Игорь Терехов сразу сообщил об ударе боевым дроном по Холодногорскому району.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что вражеский беспилотник попал в частный сектор.
Вскоре стало известно, что в результате взрывов в Харькове погиб 54-летний мужчина.
Ранения получили также мужчины в возрасте 23 и 45 лет.
Обоих пострадавших транспортируют в больницу.
Работы на месте вражеского обстрела продолжаются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 484-е сутки.
