Один человек погиб и двое получили ранения при взрывах в Харькове сегодня, 18 марта.

Взрывы в Харькове сегодня, 18 марта: что известно

Взрывы в Харькове сегодня, 18 марта, прогремели около 11:00.

Мэр Игорь Терехов сразу сообщил об ударе боевым дроном по Холодногорскому району.

Сейчас смотрят

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что вражеский беспилотник попал в частный сектор.

Вскоре стало известно, что в результате взрывов в Харькове погиб 54-летний мужчина.

Ранения получили также мужчины в возрасте 23 и 45 лет.

Обоих пострадавших транспортируют в больницу.

Работы на месте вражеского обстрела продолжаются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 484-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Минздрав

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.