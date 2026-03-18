Вибухи в Сумах 18 березня прогриміли, коли російські окупанти атакували місто ударними БпЛА.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Григоров.

Вибухи в Сумах 18 березня: що відомо

За словами очільника області, російські війська атакували адміністративну будівлю у Зарічному районі Сум.

Під час вибухів у Сумах сьогодні, 18 березня, постраждав неповнолітній. Поранення дістав 16-річний хлопець, який у момент удару перебував поблизу місця влучання.

Пізніше уточнили, що підліток був на зупинці громадського транспорту.

Хлопця з пораненням доставили до лікарні.

За попередніми даними, він дістав неважкі поранення, загрози його життю немає.

Медики надають постраждалому всю необхідну допомогу.

Інформація щодо інших можливих наслідків удару наразі уточнюється.

Тим часом у соцмережах зазначають, що ціллю РФ, можливо, була будівля ТЦК.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 484-ту добу.

Фото: Сумська ОВА

