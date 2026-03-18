Одна людина загинула та двоє дістали поранення під час вибухів у Харкові сьогодні, 18 березня.

Вибухи в Харкові сьогодні, 18 березня: що відомо

Вибухи в Харкові сьогодні, 18 березня, прогриміли близько 11:00.

Міський голова Ігор Терехов відразу повідомив про удар бойовим дроном по Холодногірському району.

Зараз дивляться

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що ворожий безпілотник поцілив по приватному сектору.

Невдовзі стало відомо, що під час вибухів у Харкові загинув 54-річний чоловік.

Поранення дістали також чоловіки віком 23 та 45 років.

Обох постраждалих наразі транспортують до лікарні.

Роботи на місці ворожого обстрілу тривають.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 484-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: МОЗ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.