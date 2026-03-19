Был хороший ремонт и новый пищеблок: РФ уничтожила Авдеевский лицей на Черниговщине
РФ уничтожила Авдеевский лицей и повредила школьные автобусы в Понорницкой общине Черниговской области.
Об этом 19 марта сообщил начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.
По словам главы области, поздно вечером россияне тремя дронами Герань атаковали Авдеевский лицей в Понорницкой громаде.
В результате удара учебное заведение получило очень сильные повреждения. Вместе со зданием повреждены и школьные автобусы.
Как отметил Вячеслав Чаус, еще недавно дети учились там очно и только недавно перешли на смешанный формат из-за частых воздушных тревог.
Он также отметил, что в лицее был хороший ремонт и полностью новый пищеблок, однако этой ночью заведение уничтожила российская атака.
Кроме атаки на Понорницкую общину, накануне российские войска нанесли повторный удар по транспортной инфраструктуре в Менской общине.
Также под ударом оказался Нежинский район.
В результате этого обстрела повреждено здание местного подразделения экстренной медицинской помощи.
По данным начальника ОВА, за прошедшие сутки российские войска совершили 25 ударов по территории Черниговской области.
Всего в регионе зафиксировали 31 взрыв.
