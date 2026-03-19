РФ уничтожила Авдеевский лицей и повредила школьные автобусы в Понорницкой общине Черниговской области.

Об этом 19 марта сообщил начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

По словам главы области, поздно вечером россияне тремя дронами Герань атаковали Авдеевский лицей в Понорницкой громаде.

Сейчас смотрят

В результате удара учебное заведение получило очень сильные повреждения. Вместе со зданием повреждены и школьные автобусы.

Как отметил Вячеслав Чаус, еще недавно дети учились там очно и только недавно перешли на смешанный формат из-за частых воздушных тревог.

Он также отметил, что в лицее был хороший ремонт и полностью новый пищеблок, однако этой ночью заведение уничтожила российская атака.

Кроме атаки на Понорницкую общину, накануне российские войска нанесли повторный удар по транспортной инфраструктуре в Менской общине.

Также под ударом оказался Нежинский район.

В результате этого обстрела повреждено здание местного подразделения экстренной медицинской помощи.

По данным начальника ОВА, за прошедшие сутки российские войска совершили 25 ударов по территории Черниговской области.

Всего в регионе зафиксировали 31 взрыв.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1485-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.