РФ знищила Авдіївський ліцей та пошкодила шкільні автобуси в Понорницькій громаді Чернігівської області.

Про це 19 березня повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

РФ знищила Авдіївський ліцей на Чернігівщині: що відомо

За словами очільника області, пізно ввечері росіяни трьома дронами Герань атакували Авдіївський ліцей у Понорницькій громаді.

Унаслідок удару навчальний заклад зазнав дуже сильних пошкоджень. Разом із будівлею пошкоджено й шкільні автобуси.

Як зазначив В’ячеслав Чаус, ще донедавна діти навчалися там очно і лише нещодавно перейшли на змішаний формат через часті повітряні тривоги.

Він також наголосив, що у ліцеї був гарний ремонт і повністю новий харчоблок, однак цієї ночі заклад знищила російська атака.

Окрім атаки на Понорницьку громаду, напередодні російські війська завдали повторного удару по транспортній інфраструктурі в Менській громаді.

Також під ударом опинився Ніжинський район.

Унаслідок цього обстрілу пошкоджено будівлю місцевого підрозділу екстреної медичної допомоги.

За даними начальника ОВА, протягом минулої доби російські війська здійснили 25 ударів по території Чернігівської області.

Загалом у регіоні зафіксували 31 вибух.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 485-ту добу.

