В ночь на 19 марта российские войска снова атаковали украинские города и регионы беспилотниками. Под ударом оказались Одесса, Запорожье, Днепропетровская область и Львов.

В результате обстрелов есть пострадавшие, пожары, разрушения жилья и перебои с электроснабжением.

Тем временем в приложении Дія ускорили продление бронирования от мобилизации, во Франции обсуждают необычный курьез на муниципальных выборах, а президент США Дональд Трамп выступил с новым резким заявлением по Ирану и Катару.

О главных событиях ночи и утра 19 марта

Атака на Одессу

В ночь на 19 марта российские беспилотники массированно атаковали Одессу.

Руководитель областной военной администрации уточнил, что в результате удара повреждена жилая многоэтажка в одном из районов города, а также нежилое здание в другом районе.

Под удар также попала территория коммунального предприятия, где получили повреждения часть оборудования и 11 транспортных средств.

В Приморском районе повреждены 12 жилых домов. Двух человек госпитализировали. Коммунальные службы расчищают территории и закрывают выбитые окна, а на месте работает оперативный штаб, где жителям уже предоставили более 20 консультаций.

В Киевском районе повреждено общежитие одного из университетов и 22-этажный жилой дом.

На 14-м этаже многоэтажки вспыхнул пожар. По данным ГСЧС, из дома эвакуировали 70 человек. Всего там выбито около 180 окон, а к ликвидации последствий привлекли более 40 работников коммунальных служб и спецтехнику.

В Хаджибейском районе частично разрушен двухэтажный жилой дом. Там также проводят обследование и фиксируют последствия удара.

Всего во время атаки на Одессу пострадали три человека. Психологи ГСЧС оказали помощь 19 гражданам, среди которых трое детей.

Атака на Днепропетровскую область

В Днепропетровской области утром 19 марта сообщили, что враг более 10 раз атаковал три района области беспилотниками. Ранения получили два человека.

На Синельниковщине россияне ударили по Межевской и Николаевской громадам. Там поврежден частный дом, ранения получила 57-летняя женщина.

В Зеленодольской громаде Криворожского района из-за атаки возник пожар, также повреждена инфраструктура.

На Никопольщине под ударом были райцентр и Червоногригорьевская громада. Там побиты частные дома и хозяйственная постройка.

Кроме того, по уточненной информации, в результате вчерашнего обстрела района пострадала еще одна женщина в возрасте 56 лет. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Взрывы в Запорожье

Утром 19 марта прогремели взрывы в Запорожье. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских беспилотников в направлении города.

Впоследствии начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что российские войска атаковали инфраструктуру областного центра.

Из-за вражеского удара было обесточено более 38 тыс. бытовых и еще около 2 тыс. юридических абонентов.

Для обеспечения бесперебойной работы объекты перевели на резервные источники питания. За 20 минут электроснабжение удалось восстановить уже для более 83% абонентов.

По состоянию на 08:21 без света оставались 6 265 бытовых и 305 юридических потребителей.

Также известно, что в результате атаки один человек получил ранения и находится в тяжелом состоянии. Информацию о возможных разрушениях и окончательных последствиях удара еще уточняют.

Дрон атаковал Главное управление СБУ во Львовской области

Под российской атакой оказалось Главное управление СБУ во Львовской области. По предварительным данным, вражеский беспилотник нанес удар по зданию, в результате чего зафиксированы разрушения.

Кроме того, во Львове обнаруживают обломки БпЛА. Председатель Львовской ОГА Максим Козицкий призвал жителей не подходить к таким находкам, поскольку они могут сдетонировать, а сразу сообщать в полицию и ГСЧС.

Впоследствии он уточнил, что во время воздушной тревоги вражеский беспилотник атаковал Львов. Предварительно, обошлось без пострадавших.

В Дії ускорили продление бронирования от мобилизации

На портале Дія продление бронирования от мобилизации ускорили втрое. Теперь процедура занимает до 24 часов вместо 72.

В Дії объяснили, что новый механизм позволяет вовремя обновлять статус работников без аннулирований и задержек.

Подать заявление могут компании из Единого перечня, а также руководители, подписанты или уполномоченные лица.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно авторизоваться на портале как руководитель или уполномоченное лицо, выбрать услугу продления бронирования работников, проверить данные о компании, добавить работников и подписать заявление КЭПом.

В то же время если срок бронирования уже завершился или изменилась роль работника, следует подавать стандартное заявление.

Курьез на выборах во Франции

Французский город Арси-сюр-Об оказался в центре внимания соцсетей из-за фамилий кандидатов на муниципальных выборах.

Действующий мэр города Шарль Гитлер баллотируется на переизбрание, а одним из его оппонентов стал Антуан Рено-Зелински.

Из-за этого в сети появилась волна шуток и мемов, а сам мэр признался, что такое внимание стало для его семьи чрезмерным.

По его словам, люди почти не интересуются программами кандидатов и политикой, зато сосредоточились только на их фамилиях.

Антуан Рено-Зелински также признал, что ситуация выглядит абсурдной, хотя лично ему это не слишком смешно. В то же время он отметил, что было бы лучше, если бы о городе говорили по другим причинам.

Трамп пригрозил Ирану ударом по Южному Парсу

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут нанести массированный удар по газовому месторождению Южный Парс в Иране, если Тегеран снова атакует катарские объекты сжиженного природного газа.

В соцсети Truth Social Трамп написал, что Израиль, по его словам, нанес удар по объекту Южный Парс, а США и Катар якобы не были причастны к атаке и не знали о ней заранее.

Он также утверждал, что Иран после этого “несправедливо” атаковал часть катарского объекта СПГ.

По словам Трампа, если подобное повторится, США могут “массированно” ударить по всему месторождению Южный Парс.

В то же время Трамп добавил, что не хочет такого уровня насилия и разрушений, но в случае новой атаки на катарскую газовую инфраструктуру, по его словам, “без колебаний” пойдет на этот шаг.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1485-е сутки.

