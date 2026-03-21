В Сумской области российские войска атаковали с помощью дрона Молния Великочернеччинский старостат, в результате чего было повреждено здание дошкольного учебного заведения.

Об этом сообщил руководитель Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

Атака на Сумскую область 21 марта: какие последствия

По данным ГВА, в Великочернеччинском старостате зафиксировали попадание дрона типа Молния.

Как рассказал Сергей Кривошеенко, удар беспилотника пришелся по территории дошкольного учебного заведения.

По его словам, имеются повреждения здания детского сада, выбиты два десятка окон и дверей.

Как сообщили в Сумской ГВА, имеется резервный фонд материалов для закрытия окон.

Кроме того, российские войска нанесли удар четырьмя управляемыми авиационными бомбами по территории старостата. Все последствия атаки уточняются.

