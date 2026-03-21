У Сумській області російські війська атакували безпілотником Молнія Великочернеччинський старостат, внаслідок чого пошкоджено територію дошкільного навчального закладу.

Про це розповів керівник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

Атака на Сумщину 21 березня: які наслідки

За даними МВА, у Великочернеччинському старостаті зафіксували влучання дрона типу Молнія.

Зараз дивляться

Як розповів Сергій Кривошеєнко, удар безпілотника прийшовся по території дошкільного навчального закладу.

За його словами, є пошкодження будівлі дитячого садка, вибито два десятки вікон та двері.

Як розповіли у Сумській МВА, у наявності є резервний фонд матеріалів для закриття вікон.

Крім цього, російські війська вдарили чотирма керованими авіаційними бомбами по території старостату. Всі наслідки атаки уточнюються.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.