Атака на Одесскую область: дроны нанесли удар по ферме и зерновым ангарам
Днём 22 марта российские войска массированно атаковали юг Одесской области ударными беспилотниками.
Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Атака на Одесскую область 22 марта: что известно
По словам главы ОВА, под ударом оказались объекты гражданской инфраструктуры, в частности территория фермерского хозяйства и зерновые ангары.
В результате атаки на Одесскую область 22 марта здания получили значительные повреждения.
Несмотря на это, возгорания удалось избежать.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий и оценке нанесенного ущерба.
Напомним, что в 2026 году Россия значительно усилила атаки на инфраструктуру Одесской области, в частности портовую.
По словам вице-премьер-министра Алексея Кулебы, за неполные три месяца этого года количество ударов по портам Одессы и Черноморска уже превысило показатели за весь 2025 год.
Фото: Одесская ОГА