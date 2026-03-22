Днём 22 марта российские войска массированно атаковали юг Одесской области ударными беспилотниками.

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Атака на Одесскую область 22 марта: что известно

По словам главы ОВА, под ударом оказались объекты гражданской инфраструктуры, в частности территория фермерского хозяйства и зерновые ангары.

В результате атаки на Одесскую область 22 марта здания получили значительные повреждения.

Несмотря на это, возгорания удалось избежать.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий и оценке нанесенного ущерба.

Напомним, что в 2026 году Россия значительно усилила атаки на инфраструктуру Одесской области, в частности портовую.

По словам вице-премьер-министра Алексея Кулебы, за неполные три месяца этого года количество ударов по портам Одессы и Черноморска уже превысило показатели за весь 2025 год.

Фото: Одесская ОГА

