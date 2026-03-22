В 2026 году Россия значительно усилила атаки на портовую инфраструктуру Одесской области, превысив за неполные три месяца общее количество ударов за весь 2025 год.

Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба во время рабочей поездки в Одесскую область.

Кулеба об атаках на порты Одессы и Черноморска

По словам Кулебы, если в 2025 году по портовой инфраструктуре Одессы и Черноморска было около 150 атак, то в 2026-м их уже более 180.

Враг применяет массированные удары и постоянно увеличивает количество беспилотников.

— Интенсивность атак возросла, и противник активно наращивает использование БпЛА, — отметил он.

В ответ Украина укрепляет систему обороны портов.

Речь идет об увеличении количества мобильно-огневых групп, доукомплектовании экипажей дронов-перехватчиков, а также усилении средств радиоэлектронной борьбы.

По словам Кулебы, эффективность сбивания воздушных целей уже возросла на 25–35%.

Несмотря на войну, интерес инвесторов к Черноморскому порту сохраняется.

Проект государственно-частного партнерства находится на этапе рассмотрения заявок, а также готовятся как минимум четыре крупных инфраструктурных проекта в регионе.

Кулеба подчеркнул, что порты имеют стратегическое значение для экономики Украины, поскольку обеспечивают логистику, экспорт и устойчивость государства.

Отдельно он отметил необходимость повышения эффективности работы портов — сокращения времени обработки грузов и уменьшения простоев.

Напомним, что в ночь на 22 марта на Приднепровской железной дороге дрон ударил по локомотиву пригородного поезда. Пассажиры и бригада не пострадали благодаря эвакуации.

В то же время на Одесской железной дороге во время эвакуации погибла проводница, еще один пассажир получил травмы.

