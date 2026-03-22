Російські війська вдень 22 березня масовано атакували південь Одеської області ударними безпілотниками.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Атака на Одеську область 22 березня: що відомо

За ловами очільника ОВА, під ударом опинилися об’єкти цивільної інфраструктури, зокрема територія фермерського господарства та зернові ангари.

Унаслідок атаки на Одеську область 22 березня будівлі зазнали значних пошкоджень.

Попри це, загоряння вдалося уникнути.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків та оцінка завданих збитків.

Нагадаємо, що у 2026 році Росія значно посилила атаки на інфраструктуру Одеської області, зокрема портову.

За словами віцепрем’єр-міністра Олексія Кулеби, за неповні три місяці цього року кількість ударів по портах Одеси та Чорноморська вже перевищила показники за весь 2025 рік.

Фото: Одеська ОВА

