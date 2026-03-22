Проводница Илона Вовк погибла в ночь на 22 марта во время эвакуации пассажиров на Одесской железной дороге — в момент трагедии она пыталась помочь людям.

Об этом сообщил председатель правления Укрзализныци Александр Перцовский.

Перцовский о погибшей проводнице Илоне Волк

По словам Перцовского, Илоне Вовк было всего 19 лет, и она только начинала свою работу на железной дороге.

Девушка мечтала стать проводницей, прошла стажировку и уже выполняла свои первые полноценные рейсы.

Она активно участвовала в деятельности молодежного железнодорожного сообщества и даже была отобрана для стажировки в Германии.

— Она горела работой. После иностранной стажировки хотела работать именно в Украине, в Укрзализныце. Мы же очень радовались, что, несмотря на все сложности профессии и постоянные угрозы, к нам приобщаются такие энергичные и самоотверженные молодые специалисты… — отметил Перцовский.

Напомним, что в ночь на 22 марта российские удары по железной дороге вынудили эвакуировать пассажиров.

Во время эвакуации на Одесской железной дороге Илона Вовк попала под встречный поезд, который также направлялся к месту эвакуации.

Обстоятельства трагедии в настоящее время тщательно расследуются.

В компании отмечают, что изучают, почему существующие алгоритмы безопасности не смогли предотвратить трагедию.

Укрзализныця назвала гибель Илоны Вовк чрезвычайно болезненной утратой для всей железнодорожной семьи.

Там отмечают, что во время войны работники железной дороги ежедневно трудятся в условиях постоянной опасности и вынуждены адаптировать правила безопасности к новым угрозам.

— Это очень высокая цена за то, чтобы продолжать движение, — отметил Перцовский.

Фото: Александр Перцовский

