Сегодня, 22 марта, часть жителей Киева и Киевской области временно осталась без света из-за аварии на оборудовании.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

По данным энергетиков, сегодня снова произошла авария на одном из объектов, который ранее был существенно поврежден российскими ударами.

Из-за этого часть жителей Днепровского и Дарницкого районов Киева временно осталась без света. Также без электричества часть домов Броварского района Киевской области.

Специалисты работают в городе, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия аварии.

Вечером 21 марта в Киеве произошли перебои с электроснабжением и водоснабжением из-за аварии в электросети. Аварийная ситуация возникла в электросети на левом берегу столицы. По данным ДТЭК, без света остались часть Дарницкого и Днепровского районов.

В воскресенье, 22 марта, по всей Украине не планируется применение графиков почасовых отключений электроэнергии как для бытовых потребителей, так и для промышленности.

Вчера сообщалось, что после ночной атаки РФ 21 марта без электричества осталась большая часть Черниговской области.

