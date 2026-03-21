После ночной атаки РФ 21 марта обесточена большая часть Черниговской области.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Чернигов и область без света после атаки РФ 21 марта: что известно

По словам главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, после ночной атаки РФ на энергообьект в Нежинском районе большая часть Черниговской области без электроснабжения.

Сейчас смотрят

Всего без света осталось 430 тысяч абонентов в Нежинском, Прилуцком и Черниговском районах. Чернигов обесточен полностью.

В Черниговском городском совете отметили, что все обьекты критической и социальной инфраструктуры переходят на работу от альтернативных источников питания.

В связи с отсутствием напряжения в Чернигове остановлено движение троллейбусов, кроме маршрута №11. На этом маршруте перевозки осуществляют автобусы по направлению ул. Независимости – Диагностический центр. Троллейбусное движение возобновят после стабилизации ситуации.

В регионе продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Атака на энергообьект в Нежинском районе

По информации Вячеслава Чауса, враг атаковал энергообьект в Нежинском районе БпЛА Герань.

— За минувшие сутки был 21 удар по Черниговской области. 22 взрыва, – отметил глава Черниговской ОВА.

По его словам, утром российские войска ударили также по Сновскому обществу Корюковского района Черниговской области. В результате атаки загорелось хозяйственное здание и поврежден частный дом.

Напомним, ночью Россия атаковала ударными дронами типа Shahed 131/136 и энергетику Николаевщины. Без электроэнергии осталась часть населённых пунктов Николаевского района.

Фото: Вячеслав Чаус

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.