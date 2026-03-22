Сегодня утром на мосту Патона в Киеве из-за повреждения теплосети произошла утечка горячей воды.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

Специалисты«Киевтеплоэнерго локализовали повреждение на мосту Патона и приступили к ремонтным работам. Известно, что из-за утечки горячей воды образовался пар.

Из-за особенности прокладки теплосети непосредственно под мостовой конструкцией работы будут выполнять альпинисты.

На время ремонта временно приостановили теплоснабжение жилых домов в микрорайонах Русановка и Березняки. Подачу тепла возобновят сразу после завершения работ.

Связанные темы:

