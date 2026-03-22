Марта Бондаренко, редактор ленты
Авария в теплосети на мосту Патона: Русановка и Березняки остались без тепла
Главное
- Повреждение теплосети на мосту Патона уже локализовано специалистами Киевтеплоэнерго.
- Из-за сложного расположения сети работы выполняют альпинисты.
- Временно приостановлено теплоснабжение в Русановке и Березняках.
Сегодня утром на мосту Патона в Киеве из-за повреждения теплосети произошла утечка горячей воды.
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.
Утечка горячей воды на мосту Патона
Специалисты«Киевтеплоэнерго локализовали повреждение на мосту Патона и приступили к ремонтным работам. Известно, что из-за утечки горячей воды образовался пар.
Из-за особенности прокладки теплосети непосредственно под мостовой конструкцией работы будут выполнять альпинисты.
На время ремонта временно приостановили теплоснабжение жилых домов в микрорайонах Русановка и Березняки. Подачу тепла возобновят сразу после завершения работ.
Связанные темы:
