Сьогодні, 22 березня, частина жителів Києва та Київської області тимчасово залишилися без світла через аварію на обладнанні.

Про це повідомляє пресслужбі ДТЕК.

За даними енергетиків, сьогодні знову сталася аварія на одному з обʼєктів, який раніше був суттєво пошкоджений російськими ударами.

Зараз дивляться

Через це частина жителів Дніпровського та Дарницького районів Києва тимчасово залишилась без світла. Також без електрики частина домівок Броварського району Київщини.

Фахівці працюють на місці, щоб якнайшвидше подолати наслідки аварії.

У Києві ввечері 21 березня сталися перебої з електропостачанням і водою через аварію на електромережі. Аварійна ситуація виникла на електромережі на лівому березі столиці. За даними ДТЕК, без світла залишилися частина Дарницького та Дніпровського районів.

У неділю, 22 березня, по всій Україні не планується застосування графіків погодинних вимкнень електроенергії як для побутових споживачів, так і для промисловості.

Вчора повідомлялося, що після нічної атаки РФ 21 березня знеструмлено більшу частину Чернігівської області.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.