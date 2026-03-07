Марта Бондаренко, редактор ленты
В Киеве почти 2 тыс. домов остались без тепла после ночной атаки РФ
- В Киеве в результате ночной атаки РФ поврежден объект критической инфраструктуры.
- Без тепла остались 1905 домов.
- Всего в столице без теплоснабжения — почти 2700 домов.
В Киеве в результате ночной вражеской атаки поврежден объект критической инфраструктуры — без тепла остались почти 2000 домов в Печерском, Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Дома без тепла в Киеве
По словам Виталия Кличко, коммунальщики работают в 1905 домах, чтобы как можно быстрее восстановить теплоснабжение в эти многоэтажки.
Всего в городе без тепла остается почти 2700 домов. Учитывая часть многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах, в которые пока невозможно подать теплоноситель из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ.
