В Киеве в результате ночной вражеской атаки поврежден объект критической инфраструктуры — без тепла остались почти 2000 домов в Печерском, Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Дома без тепла в Киеве

По словам Виталия Кличко, коммунальщики работают в 1905 домах, чтобы как можно быстрее восстановить теплоснабжение в эти многоэтажки.

Всего в городе без тепла остается почти 2700 домов. Учитывая часть многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах, в которые пока невозможно подать теплоноситель из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ.

