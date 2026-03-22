Сьогодні вранці на мосту Патона у Києві через пошкодження тепломережі стався витік гарячої води.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Фахівці Київтеплоенерго локалізували пошкодження на мосту Патона та розпочали ремонтні роботи. Відомо, що через витік гарячої води утворилася пара.

Зараз дивляться

Через особливість прокладання тепломережі безпосередньо під мостовою конструкцією роботи виконуватимуть верхолази.

На час ремонту тимчасово зупинили теплопостачання для житлових будинків у мікрорайонах Русанівка та Березняки. Подачу тепла відновлять одразу після завершення робіт.

Мер Віталій Кличко повідомив, що Київ уже розпочав підготовку до наступного опалювального сезону.

Комунальні служби працюють над відновленням інфраструктури, пошкодженої внаслідок атак, і паралельно вивчають можливості створення альтернативних джерел тепло- та енергопостачання.

Нагадаємо, що 7 березня у Києві внаслідок російської атаки без тепла лишилося майже 2000 будинків у Печерському, Дніпровському, Голосіївському та Соломʼянському районах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.