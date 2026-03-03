Украина пережила одну из самых сложных зим за последние годы. Из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры отдельные регионы периодически оставались без света и тепла, а жители были вынуждены адаптироваться к сложным условиям.

Несмотря на это, энергосистема выстояла, а отопительный сезон в большинстве городов продолжался в штатном режиме.

Когда отключат отопление в Киеве в 2026 году, читайте в нашем материале.

Когда отключат отопление в Киеве

Четкой даты заранее не определяют, ведь решение зависит прежде всего от погодных условий. Основные правила завершения отопительного сезона в Киеве в 2026 году устанавливает постановление Кабинета Министров №830.

Согласно ему, завершение отопительного сезона в Киеве происходит тогда, когда среднесуточная температура воздуха превышает +8°C в течение трех суток подряд.

Однако окончательное решение о завершении отопительного сезона в Киеве в 2026 году принимают городские власти. В КГГА анализируют погодные условия, состояние теплосетей и потребности жителей, после чего объявляют о завершении отопительного сезона.

Поэтому даже если температура на улице повышается, отопление могут отключить чуть позже или раньше, в зависимости от данных столбиков термометров, наличия ресурсов для подачи тепла.

Отключение тепла в разных типах зданий может происходить не одновременно. Сначала подачу тепла прекращают в жилых домах, а объекты социальной инфраструктуры, в частности больницы, школы и детские сады, получают тепло дольше. Это связано с необходимостью поддерживать комфортную температуру для детей и пациентов.

Во многих современных домах также существует возможность регулировать подачу тепла самостоятельно. Если здание имеет индивидуальный тепловой пункт, находится под управлением ОСМД, решение о том, когда отключат отопление в Киеве в конкретных домах, могут принимать руководители объединения совладельцев. В таком случае тепло могут отключить раньше, если на улице уже достаточно тепло.

Сроки завершения отопительного сезона в значительной степени зависят и от погоды. Если весна приходит рано и устанавливается стабильное потепление, теплоснабжение могут прекратить уже в конце марта. Если же в апреле возможны похолодания, власти могут отложить отключение, чтобы избежать резкого снижения температуры в домах.

В целом отопительный сезон в Киеве 2025/2026, по предварительным оценкам, может завершиться в конце марта или в начале апреля 2026 года, когда среднесуточная температура стабильно будет превышать +8°C в течение трех дней подряд. Для сравнения, в предыдущем сезоне тепло в столице начали отключать 24 марта.

Поэтому точная дата завершения отопления будет зависеть от температурного режима весны. Если погода быстро потеплеет, батареи в квартирах могут остыть раньше. В случае же резкого похолодания городские власти могут перенести сроки отключения, чтобы обеспечить комфортные условия для жителей столицы.

Начата подготовка к следующему отопительному сезону в Киеве

В КГГА не стали ждать отключения отопления и уже начали подготовку к новому сезону. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столица уже начала подготовку к следующему отопительному сезону.

По его словам, коммунальные службы работают над восстановлением поврежденной в результате атак инфраструктуры и параллельно прорабатывают возможности создания альтернативных источников тепло- и энергоснабжения.

Как отметил Кличко, он инициировал заседание совета по энергетической безопасности и устойчивости столицы. В его состав вошли специалисты по энергетике и жилищно-коммунальной сфере, а также ученые и профильные эксперты.

Во время встречи обсудили восстановление объектов критической инфраструктуры, которые понесли повреждения, и возможность внедрения альтернативных мощностей в отдельных микрорайонах города.

В то же время, по словам мэра, эксперты подчеркнули, что систему централизованного отопления Киева, крупнейшую в Европе, исторически построенную под работу крупных ТЭЦ, невозможно полностью заменить локальными источниками тепла. Именно поэтому город рассматривает альтернативные решения как дополнение, а не как полную замену существующей модели.

Кличко также подчеркнул, что Киев ищет варианты автономного питания энергосистемы, однако реализация таких проектов требует значительных финансовых ресурсов. В связи с этим столичные власти рассчитывают на поддержку государства и международных партнеров.

Особое внимание, по его словам, уделяется развитию когенерации — как инструмента дополнительной генерации электроэнергии для нужд критической инфраструктуры и городского хозяйства. Он подчеркнул, что внедрение современных альтернативных технологий должно происходить параллельно с модернизацией и усилением защиты централизованной системы теплоснабжения.

Кроме того, как сообщил мэр, к разработке четкой дорожной карты стабилизации энергоситуации в столице уже привлекли профильные научные институты. Речь идет как об оперативных решениях в условиях военного положения и массированных атак, так и о стратегическом видении дальнейшего развития системы энергообеспечения и теплоснабжения Киева.

