Дым от пожара на Киевщине накрывает столицу: киевлянам рекомендуют закрыть окна
- В четырёх районах Киева задымление из-за масштабного пожара в складском здании в Киевской области.
- К тушению привлечено более 60 спасателей и 16 единиц техники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, погибших и пострадавших нет.
В Деснянском, Днепровском, Оболонском и Подольском районах Киева возможно задымление из-за масштабного пожара, который вспыхнул в Киевской области.
Об этом сообщили в КГГА.
Задымление в нескольких районах Киева: что известно
— До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуем жителям этих районов закрыть окна и ограничить пребывание на улице, — говорится в сообщении.
По предварительной информации, пожар произошел в складских помещениях общей площадью 3 тыс. квадратных метров.
К ликвидации пожара привлечены спасатели Киева и области. Также на месте дежурят медики.
В ГСЧС уточнили, что пожар вспыхнул в Броварском районе. В селе Погребы загорелись складские помещения площадью 5 500 квадратных метров.
К ликвидации пожара привлекли более 60 спасателей, 16 единиц техники ГСЧС, а также подразделения местной пожарной охраны.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
С воздушной тревогой пожар не связан.
Напомним, в феврале в Яготине Киевской области произошел масштабный пожар на складе шоколадной фабрики Roshen из-за ночной атаки дронами.
Тогда пожар удалось локализовать на общей площади 40 тыс. квадратных метров. Для тушения огня в Яготине привлекли более 100 спасателей, часть из них прибыла на помощь из Киева.