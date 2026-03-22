В Деснянском, Днепровском, Оболонском и Подольском районах Киева возможно задымление из-за масштабного пожара, который вспыхнул в Киевской области.

Об этом сообщили в КГГА.

Задымление в нескольких районах Киева: что известно

— До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуем жителям этих районов закрыть окна и ограничить пребывание на улице, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, пожар произошел в складских помещениях общей площадью 3 тыс. квадратных метров.

К ликвидации пожара привлечены спасатели Киева и области. Также на месте дежурят медики.

В ГСЧС уточнили, что пожар вспыхнул в Броварском районе. В селе Погребы загорелись складские помещения площадью 5 500 квадратных метров.

К ликвидации пожара привлекли более 60 спасателей, 16 единиц техники ГСЧС, а также подразделения местной пожарной охраны.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

С воздушной тревогой пожар не связан.

Напомним, в феврале в Яготине Киевской области произошел масштабный пожар на складе шоколадной фабрики Roshen из-за ночной атаки дронами.

Тогда пожар удалось локализовать на общей площади 40 тыс. квадратных метров. Для тушения огня в Яготине привлекли более 100 спасателей, часть из них прибыла на помощь из Киева.

