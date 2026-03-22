Дим від пожежі на Київщині накриває столицю: киянам радять закрити вікна
- У чотирьох районах Києва задимлення через масштабну пожежу у складській будівлі в Київській області.
- До гасіння залучили понад 60 рятувальників та 16 одиниць техніки ДСНС, загиблих і постраждалих немає.
У Деснянському, Дніпровському, Оболонському та Подільському районах Києва можливе задимлення через масштабну пожежу, що зайнялася в Київській області.
Про це повідомили в КМДА.
Задимлення у кількох районах Києва: що відомо
– До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендуємо мешканцям цих районів зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці, – йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, пожежа сталася у складських приміщеннях загальною площею 3 тис. квадратних метрів.
До ліквідації пожежі залучили рятувальників Києва та області. Також на місці чергують медики.
У ДСНС уточнили, що пожежа спалахнула у Броварському районі. У селі Погреби загорілися складські приміщення площею 5 500 квадратних метрів.
До ліквідації пожежі залучили понад 60 рятувальників, 16 одиниць техніки ДСНС, а також підрозділи місцевої пожежної охорони.
За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.
З повітряною тривогою пожежа не пов’язана.
Нагадаємо, у лютому в Яготині Київської області сталася масштабна пожежа на складі шоколадної фабрики Roshen через нічну атаку дронами.
Тоді пожежу вдалося локалізувати на загальній площі 40 тис. квадратних метрів. Для гасіння вогню в Яготині залучили понад 100 рятувальників, частина з них прибула на допомогу з Києва.