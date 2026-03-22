У Деснянському, Дніпровському, Оболонському та Подільському районах Києва можливе задимлення через масштабну пожежу, що зайнялася в Київській області.

Про це повідомили в КМДА.

Задимлення у кількох районах Києва: що відомо

– До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендуємо мешканцям цих районів зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці, – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, пожежа сталася у складських приміщеннях загальною площею 3 тис. квадратних метрів.

До ліквідації пожежі залучили рятувальників Києва та області. Також на місці чергують медики.

У ДСНС уточнили, що пожежа спалахнула у Броварському районі. У селі Погреби загорілися складські приміщення площею 5 500 квадратних метрів.

До ліквідації пожежі залучили понад 60 рятувальників, 16 одиниць техніки ДСНС, а також підрозділи місцевої пожежної охорони.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

З повітряною тривогою пожежа не пов’язана.

Нагадаємо, у лютому в Яготині Київської області сталася масштабна пожежа на складі шоколадної фабрики Roshen через нічну атаку дронами.

Тоді пожежу вдалося локалізувати на загальній площі 40 тис. квадратних метрів. Для гасіння вогню в Яготині залучили понад 100 рятувальників, частина з них прибула на допомогу з Києва.

