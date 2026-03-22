Провідниця Ілона Вовк загинула вночі проти 22 березня під час евакуації пасажирів на Одеській залізниці — у момент трагедії вона намагалася допомогти людям.

Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський.

Перцовський про загиблу провідницю Ілону Вовк

За словами Перцовського, Ілоні Вовк було лише 19 років, і вона тільки розпочинала свою роботу на залізниці.

Дівчина мріяла стати провідницею, пройшла стажування і вже виконувала свої перші повноцінні рейси.

Вона активно долучалася до молодіжної залізничної спільноти та навіть була відібрана на стажування у Німеччині.

— Вона горіла роботою. Після іноземного стажування хотіла працювати саме в Україні, в Укрзалізниці. Ми ж надзвичайно раділи, що, попри всі складнощі професії та постійні загрози, до нас долучаються такі енергійні та самовіддані молоді фахівці… — зазначив Перцовський.

Нагадаємо, що уночі проти 22 березня російські удари по залізниці змусили евакуйовувати пасажирів.

Під час евакуації на Одеській залізниці Ілона Вовк потрапила під зустрічний поїзд, який також рухався до місця евакуації.

Обставини трагедії наразі детально розслідуються.

У компанії наголошують, що вивчають, чому наявні алгоритми безпеки не змогли запобігти трагедії.

Укрзалізниця назвала загибель Ілони Вовк надзвичайно болючою втратою для всієї залізничної родини.

Там наголошують, що під час війни працівники залізниці щодня працюють в умовах постійної небезпеки та змушені адаптувати правила безпеки до нових загроз.

— Це дуже висока ціна за те, щоб продовжувати рух, — зазначив Перцовський.

Фото: Олександр Перцовський

