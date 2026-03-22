У 2026 році Росія значно посилила атаки на портову інфраструктуру Одеської області, перевищивши за неповні три місяці загальну кількість ударів за весь 2025 рік.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба під час робочої поїздки до Одеської області.

Кулеба про атаки на порти Одеси та Чорноморська

За словами Кулеби, якщо у 2025 році по портовій інфраструктурі Одеси та Чорноморська було близько 150 атак, то у 2026-му їх уже понад 180.

Ворог застосовує масовані удари та постійно збільшує кількість безпілотників.

— Інтенсивність атак зросла, і противник активно нарощує використання БпЛА, — зазначив він.

У відповідь Україна нарощує систему оборони портів.

Ідеться про збільшення кількості мобільно-вогневих груп, доукомплектування екіпажів дронів-перехоплювачів, а також посилення засобів радіоелектронної боротьби.

За словами Кулеби, ефективність збиття повітряних цілей уже зросла на 25–35%.

Попри війну, інтерес інвесторів до Чорноморського порту зберігається.

Проєкт публічно-приватного партнерства перебуває на етапі розгляду заявок, а також готуються щонайменше чотири великі інфраструктурні проєкти в регіоні.

Кулеба наголосив, що порти є стратегічними для економіки України, адже забезпечують логістику, експорт і стійкість держави.

Окремо він наголосив на необхідності підвищення ефективності роботи портів — скорочення часу обробки вантажів і зменшення простоїв.

Нагадаємо, що вночі проти 22 березня на Придніпровській залізниці дрон вдарив по локомотиву приміського поїзда. Пасажири та бригада не постраждали завдяки евакуації.

Водночас на Одеській залізниці під час евакуації загинула провідниця, ще один пасажир дістав травми.

Пов'язані теми:

