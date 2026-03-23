Увечері понеділка 23 березня російський дрон влучив в зупинку громадського транспорту в Одеському районі. Унаслідок атаки є поранені.

Про це повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

– Ввечері російська армія вкотре завдала масованого удару безпілотниками по мирній Одещині. Один з дронів влучив в автобусну зупинку в Одеському районі, – написав Кіпер у Telegram.

Він додав, що внаслідок атаки є постраждалі. Отримали поранення 18-річна дівчина та 51-річний чоловік.

Вони перебувають у стані середньої тяжкості та отримують необхідну медичну допомогу.

Кіпер додав, що внаслідок атаки також були пошкоджені об’єкти транспортної та енергетичної інфраструктури.

На місцях влучань працюють екстрені служби, триває ліквідація наслідків атаки.

Нагадаємо, увечері 23 березня в Одесі прогриміли вибухи. Російські війська атакували місто безпілотниками.

У вечірньому зверненні 23 березня Володимир Зеленський попередив про можливу масовану атаку ворога.

За даними розвідки, росіяни можуть завдати масованого удару у ніч на вівторок.

Президент закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1489-ту добу.

