Теракт в Буче: в городе прогремели два взрыва, пострадали полицейские
- 23 марта в Буче прогремели взрывы, пострадали полицейские.
- Национальная полиция квалифицировала инцидент в Буче как теракт.
В городе Буча Киевской области произошел террористический акт: после первого взрыва на месте происшествия во время работы служб прогремел еще один, в результате чего пострадали двое сотрудников правоохранительных органов.
Об этом сообщили полиция Киевской области и начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник.
Теракт в Буче 23 марта: что известно
Сегодня в 5:35 на спецлинию 112 поступило сообщение от жительницы Бучи о взрыве, произошедшем на улице возле многоквартирного жилого дома.
В результате взрывной волны было повреждено остекление окон в доме.
На место происшествия оперативно прибыли полицейские, спасатели ГСЧС и взрывотехники полиции Киевской области.
Правоохранители в соответствии с алгоритмами действий при террористических угрозах сразу оградили территорию и предупредили жителей об опасности повторного взрыва.
Во время отработки вызова на месте происшествия произошел еще один взрыв неизвестного устройства.
В результате второго взрыва пострадали двое правоохранителей.
Их госпитализировали, по предварительной информации, состояние — средней тяжести, угрозы жизни нет.
В дальнейшем лечение они будут проходить амбулаторно, без необходимости стационарного пребывания.
На месте происшествия работают все необходимые службы — полиция, взрывотехники и спасатели.
Территория оцеплена, продолжается обследование местности на наличие других взрывоопасных предметов.
Все обстоятельства инцидента устанавливаются.