У місті Буча Київської області стався теракт: після першого вибуху на місці події під час роботи служб пролунав ще один, унаслідок чого постраждали двоє правоохоронців.

Про це повідомили поліція Київської області та начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Теракт у Бучі 23 березня: що відомо

Сьогодні о 5:35 на спецлінію 112 надійшло повідомлення від жительки Бучі про вибух, який стався на вулиці поблизу багатоквартирного житлового будинку.

Унаслідок вибухової хвилі було пошкоджено скління вікон у будинку.

На місце події оперативно прибули поліцейські, рятувальники ДСНС та вибухотехніки поліції Київщини.

Правоохоронці відповідно до алгоритмів дій під час терористичних загроз одразу огородили територію та попередили мешканців про небезпеку повторного вибуху.

Під час відпрацювання виклику на місці події стався ще один вибух невідомого пристрою.

Унаслідок другого вибуху постраждали двоє правоохоронців.

Їх госпіталізували, за попередньою інформацією, стан — середньої тяжкості, загрози життю немає.

Надалі лікування вони проходитимуть амбулаторно, без потреби у стаціонарному перебуванні.

На місці події працюють усі необхідні служби — поліція, вибухотехніки та рятувальники.

Територію огороджено, триває обстеження місцевості на наявність інших вибухонебезпечних предметів.

Усі обставини інциденту встановлюються.

